Criptovalute nel 2022: su quali monete si dovrebbe puntare?

Esistono ormai centinaia e centinaia di criptovalute e ogni fine anno ci cimentiamo nell'analisi delle migliori e peggiori dell'anno appena trascorso. Ma se provassimo a fare l'operazione inversa cercando di capire in anticipo quali potrebbero essere le monete digitali che emergeranno di più nel 2022? La risposta arriva direttamente da analisti esperti, che attraverso studi approfonditi, sono riusciti a stilare una lista di ben 5 crypto sulla buona strada per fare ben nel corso dei prossimi dodici mesi. Vediamo quindi quali sono.

Le 5 criptovalute da valutare nel corso del 2022 secondo gli analisti

Partiamo subito con dire che il 2022 potrebbe essere un anno molto fortunato per le criptovalute. Il Metaverso sta prendendo sempre più piede negli ideali degli utenti e le tali monete digitali sembrano essere la fonte principale di ricchezza.

La prima piattaforma emergente individuata dagli analisti è senza dubio COMP, che dalla sua parte può contare su una piattaforma finanziaria incentrata sull'erogazione di interessi. Da tenere sott'occhio sono però anche Basic Attention Token e Bat, molto incentrate sulle ricompense ottenute dagli utenti che creano contenuti per il web (come video, musica, giochi, collaborazioni e altro).

Tra le criptovalute più avanti dal punto di vista delle innovazioni troviamo invece Filecoin, la prima ad offrire funzioni di trasferimento di denaro digitale. Da non sottovaluta è anche FTM, moneta che invece punta tutto sull'operatività a basso costo, così da proporre un'elevata scalabilità dei processi.

Ci teniamo a precisare che tali previsioni non rappresentano di certo una sicurezza e non è detto che tutte (o anche solo una) queste criptovalute riusciranno ad emergere nel corso del 2022. Tuttavia, principalmente grazie alle funzioni offerte e alle previsioni per il futuro, pare che siano quelle maggiormente proiettate verso una migliore stabilità. D'altra parte, la moneta digitale simbolo del prossimi 12 mesi potrebbe anche non essere presente in questo articolo, ma lo scopriremo soltanto alla fine dell'anno.