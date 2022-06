Criptovalute in rialzo ma il peggio non è passato

Il mercato crittografico ha iniziato a respirare dopo almeno 52 settimane di apnea. Le criptovalute da inizio settimana hanno registrato un rialzo nelle loro quotazioni con le altcoin che hanno superato Bitcoin.

Martedì 21 giugno 2022 gli asset digitali hanno continuato a crescere facendo ben sperare gli investitori, ma secondo gli analisti il peggio non è ancora passato. Nondimeno, la volatilità delle criptovalute in queste settimane ha permesso ai trader più spinti di approfittare dei prezzi interessanti per gli acquisti.

Bitcoin, nonostante sia aumentato, continua a oscillare sui 20.000 dollari di quotazione, mentre Ethereum ora si trova a quota 1.097 dollari. La capitalizzazione di mercato del Bitcoin è scesa a 389,85 miliardi di dollari e quella di Ethereum a 132,69 miliardi di dollari.

Uno degli aspetti più interessanti di questi giorni è che tra le criptovalute sono state le altcoin più piccole ad aver sovraperformato BTC. Con un’impennata fino al 51% dobbiamo menzionare Bitcoin SV BSV, Elrond EGLD, Helium HNT.

Ad aver rivelato questo straordinario picco è stata Arcane Research che ha stilato un rapporto dettagliato in merito alla loro performance. Proprio per questo gli esperti di questa società di analisi crittografica hanno spiegato:

È passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo visto prestazioni così forti dalle monete più piccole. Anche se è sceso del 27%, l’indice Small Cap è il migliore a giugno dopo aver recuperato fortemente da quando il mercato ha toccato il minimo lo scorso fine settimana. Bitcoin sta sottoperformando tutti gli indici a giugno dopo essere sceso del 35%.

La sovraperformance delle small cap rispetto al bitcoin ha portato la dominance del bitcoin a diminuire di 1,5 punti percentuali.

È molto insolito vedere le small cap performare meglio del bitcoin in un mercato in calo.

Criptovalute: il peggio non sembra essere passato

Sebbene questi siano giorni felici per il mondo delle criptovalute, secondo diversi importanti analisti il peggio sembra non essere ancora passato. Infatti, in una nota agli investitori, Morgan Stanley ha dichiarato:

Il mercato ribassista non finirà fino all’arrivo della recessione o fino all’estinzione del rischio di una recessione.

Anche Matthew Tuttle, CEO di Tuttle Capital Management, in previsione di un prossimo futuro sull’andamento del mercato crittografico, a CoinDesk ha dichiarato:

Questo potrebbe essere un rimbalzo a breve termine. A lungo termine, sarei preoccupato che potrebbero esserci più vendite là fuori.

