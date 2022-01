Criptovalute e USA: un nuovo disegno di legge mette in pericolo la privacy

Il direttore di Coin Center, principale organizzazione no-profit focalizzata sui problemi politici e normativi che devono affrontare le criptovalute, è molto preoccupato. Infatti, secondo lui una disposizione “disastrosa” contenuta in un nuovo disegno di legge metterebbe in pericolo la privacy dei cittadini americani che investono in criptovalute. Jerry Brito, direttore esecutivo dell'associazione, ha consigliato a tutti i residenti degli Stati Uniti di contattare i loro consulenti. Questo per informarsi sui possibili problemi di privacy che il nuovo disegno di legge proposto dalla Camera porta con sé.

Stando a quanto commentato da Jarry Brito, le disposizioni dell'America COMPETES Act consentirebbero al Tesoro di vietare segretamente non solo le criptovalute, ma anche qualsiasi transazione ritenuta pericolosa. Tutto questo senza alcun avviso pubblico. Ecco quanto ha dichiarato il direttore di Coin Center:

1/ 🚨 IMPORTANT 🚨

Included in the America COMPETES Act just introduced in the House, and which will very likely pass in some form, is a provision that would be disastrous not just for cryptocurrency but for privacy and due process generally. https://t.co/vLJLnIhQhB pic.twitter.com/1EC0SBaetk

— Jerry Brito (@jerrybrito) January 26, 2022