Criptovalute: YouTuber crypto hackerati e utenti in pericolo truffa

Ieri pomeriggio, domenica 23 gennaio, diversi account dei più famosi e importanti YouTuber di criptovalute sono stati hackerati. Cybercriminali esperti hanno sfruttato la loro fama per pubblicare video fraudolenti con messaggi di testo che promuovevano exchange sconosciuti per l'investimento e il trading crypto. In realtà, si trattava di portafogli i cui proprietari erano proprio i criminali, autori di questa truffa.

Criptovalute: sotto attacco anche gli YouTuber crypto più famosi

Anche gli YouTuber di criptovalute sono finiti sotto attacco. Utilizzati come esca dai cybercriminali, si sono prestati, a loro insaputa, a una truffa che poteva avere esiti colossali. Una volta hackerati i loro account, i cybercriminali hanno pubblicato video che promuovevano finti exchange che in realtà erano i loro wallet digitali.

In pratica le vittime, pensando si trattasse di un nuovo exchange promosso dallo YouTuber, investendo denaro effettuavano transazioni ai cybercriminali. Fortunatamente tutti gli YouTuber si sono accorti per tempo e hanno così eliminato prontamente i video con i relativi messaggi truffaldini.

Tra gli account YouTuber di criptovalute hackerati compaiono i nomi di BitBoy Crypto, Box Mining, Altcoin Buzz, Floyd Mayweather, The Moon e Ivan on Tech.

Uno degli indirizzi fraudolenti era il wallet Binance Smart Chain che al momento della truffa aveva solo 9 transazioni all'attivo per un valore di 850 dollari. Michael Gu, proprietario del canale YouTube dedicato alle criptovalute Box Mining, ha così commentato questo attacco:

Fortunatamente l'abbiamo catturato entro due minuti dalla pubblicazione del video e siamo riusciti a eliminarlo. A quel punto c'erano già visualizzazioni e commenti dalla mia comunità. Sembra che YouTube potrebbe essere responsabile.

Anche Sash Gupta, CEO di Altcoin Buzz, uno tra i canali YouTube di criptovalute colpito dai cybercriminali, ha detto di essere in contatto con YouTube per capire cosa sia successo. Gupta si è accorto dell'attacco quando, intorno all'una di notte, ora di Singapore, ha notato un video non autorizzato pubblicato sul canale. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

Non è abbastanza chiaro cosa sia successo. Sto parlando con YouTube per capire la questione ed evitare ulteriori violazioni.

Attualmente non si hanno ulteriori notizie o aggiornamenti in merito. L'unica cosa certa è che le previsioni di Panda Security per il 2022 riguardo a sicurezza informatica e criptovalute si stanno già concretizzando.