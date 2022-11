Crisi energetica, ridurre i consumi a favore di portafoglio e ambiente

La guerra in Ucraina ha aggravato ulteriormente la crisi energetica, che sta rallentando il percorso avviato da tempo della transizione ecologica in Italia e in Europa.

Un motivo in più per ridurre i consumi e, di conseguenza, l’impatto sull’ambiente. Un cambio di paradigma quindi, che non riguarda soltanto i singoli cittadini ma anche le società.

I consumi vanno rivisti, così come la modalità di produzione dell’energia, muovendosi sempre in direzione della transizione strizzando l’occhio al risparmio economico.

E.ON propone delle soluzioni alla crisi, vediamo quali.

Crisi energetica, le soluzioni proposte da E.ON

E.ON, uno dei principali operatori di energia in Italia, si è posto come parte della soluzione alla crisi energetica tramite le suo offerte e le sue attività a favore di responsabilità soggettiva e sostenibilità ambientale.

E.ON affianca i propri clienti nel percorso che porta alla scelta totalmente green proponendo soluzioni fotovoltaiche e di efficienza energetica residenziali e per condomini.

Vuole aiutare anche a far cresce la consapevolezza sui cambiamenti comportamentali da mettere in atto per quanto riguarda i consumi, nell’ambito di un percorso a favore dell’indipendenza energetica.

Secondo la società, la casa del futuro deve essere a basso impatto ambientale ed energetico. Questo concetto va realizzato concretamente a partire da oggi.

Le soluzioni proposte da E.ON riguardano la mobilità elettrica, il fotovoltaico e le soluzioni smart per raffreddamento e riscaldamento. Tutte devono essere in grado di combinare bassi consumi e tecnologia.

I pannelli fotovoltaici offrono grandi vantaggi alle abitazioni indipendenti, in quanto consentono l’autoproduzione di energia green.

In questo modo possono raggiungere velocemente non soltanto l’indipendenza energetica, ma anche il risparmio sulla bolletta della luce.

Inoltre potranno godere di incentivi fiscali, con sconti in fattura fino al 50%, e del monitoraggio continuo su produzione e consumi.

Anche coloro che vivono negli appartamenti potranno partecipare al cambiamento, installando un impianto fotovoltaico condominiale e costituendo un gruppo di autoconsumo collettivo.

Insomma, le soluzioni e le offerte green di E.ON non mancano di certo. Chi vuole usufruirne, può farlo accedendo qui e cliccando su “Scopri le offerte”.

