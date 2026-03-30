Crisi della RAM costringe Apple a tornare dal fornitore cinese YMTC

Nel 2022, Apple aveva interrotto la collaborazione con YMTC (Yangtze Memory Technology Co.), il produttore cinese di chip di memoria NAND, dopo che Washington aveva imposto restrizioni più severe sui prodotti tecnologici cinesi. Sembrava una decisione definitiva, una delle tante vittime della guerra tecnologica tra USA e Cina. Tre anni dopo, Apple torna sui suoi passi. La crisi della memoria è più forte delle sanzioni.

Perché Apple torna da YMTC

La penuria di RAM ha messo i produttori di smartphone in una posizione scomoda, dipendono da pochi fornitori, Samsung e SK Hynix dominano il mercato, e pagano la DRAM molto più cara di prima. Come abbiamo raccontato negli articoli sull’aumento dei prezzi dei portatili, dei dischi esterni e degli smartphone, i produttori di chip hanno reindirizzato la produzione verso i data center AI, lasciando il mercato consumer a corto di componenti.

Apple paga di più e i suoi margini si assottigliano. La soluzione è diversificare i fornitori rivolgendosi a YMTC per le memorie NAND. Secondo Nikkei Asia, Apple intende usare i chip YMTC esclusivamente per gli iPhone venduti in Cina, almeno per il momento.

Le sanzioni si allentano al momento giusto

Il momento è propizio. Il mese scorso, Washington, probabilmente consapevole della tensione eccezionale nel settore, ha modificato le proprie restrizioni. YMTC è stata rimossa dalla lista rossa del Pentagono, insieme a CXMT, altro produttore cinese di DRAM. Un’inversione di rotta che permette a Apple e ad altri produttori americani per tornare a fare affari con i fornitori cinesi.

Ecco dove finiscono i principi quando si scontrano la realtà… Le sanzioni funzionano quando le alternative abbondano. Quando scarseggiano e i prezzi schizzano, il pragmatismo prende il sopravvento.

Oggi la Cina, domani il mondo?

Per ora, Apple limiterà l’uso dei chip YMTC agli iPhone venditi nel mercato cinese. Ma se la crisi della RAM peggiora, e diversi analisti dicono che durerà fino al 2027, l’espansione ad altri mercati diventa una possibilità concreta.

Il ritorno di Apple a un fornitore cinese precedentemente abbandonato sotto pressione governativa è il segnale più evidente della gravità della crisi dei componenti di memoria. Quando persino la società più ricca al mondo rivede le proprie strategie, è chiaro che il mercato è entrato veramente in una fase critica.