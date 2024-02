Crisis Core: FFVII Reunion costa solo 28€ grazie allo SCONTO

A fine mese uscirà l’attesissimo Final Fantasy VII Rebirth: sequel di Final Fantasy VII Remake. Prima d giocarlo però, non puoi non approfondire la storia di uno dei personaggi più importanti: Zack. Proprio su di lui si basa Crisis Core: FFVII Reunion che, in questo momento, potrai far tuo a soli 28,90€ invece di 41,14€!

Crisis Core: FFVII Reunion, per gli amanti di Final Fantasy

Crisis Core: FFVII Reunion è la versione rimasterizzata del celebre prequel di Final Fantasy VII, offrendo un’esperienza completamente nuova per i giocatori, ora disponibile per PlayStation 5. La grafica è stata completamente rimasterizzata in alta definizione, con modelli 3D migliorati, texture più realistiche e effetti visivi di nuova generazione. Anche la colonna sonora originale è stata riorchestrata per offrire un suono più moderno e coinvolgente. Le iconiche musiche di Nobuo Uematsu sono state riportate alla vita con una nuova intensità, aggiungendo un livello di profondità emotiva all’avventura di Zack.

Il sistema di combattimento è stato aggiornato per renderlo più fluido e dinamico. Grazie alle nuove abilità e mosse speciali, i giocatori possono affrontare i nemici in modo più strategico e spettacolare, arricchendo l’esperienza di gioco. Per la prima volta, tutti i dialoghi del gioco sono stati doppiati sia in inglese che in giapponese, offrendo un’immersione ancora più profonda nella storia di Zack Fair.

Crisis Core: FFVII Reunion offre un vero e proprio tuffo nostalgico per i fan di Final Fantasy VII, ripercorrendo la storia di Zack Fair e offrendo nuovi dettagli sulla trama originale. I giocatori potranno rivivere i momenti più iconici del gioco originale e approfondire la loro comprensione della storia.

Preparati rivivere l'epica avventura di Zack Fair in Crisis Core: FFVII Reunion.

