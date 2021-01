Il consiglio di amministrazione Qualcomm ha eletto all’unanimità Cristiano Amon come nuovo CEO del gruppo. Già Presidente dal gennaio 2018, siederà sulla poltrona fino ad oggi occupata dal predecessore Steve Mollenkopf. L’avvicendamento avverrà formalmente in data 30 giugno 2021.

50 anni, Amon è stato fin qui responsabile del business QTC legato ai semiconduttori che include le divisioni Mobile, RF Front End, Automotive e IoT, nonché delle operazioni globali. Conosce bene le dinamiche che hanno accompagnato la crescita della società essendone parte fin dal 1995. Queste le sue prime parole in seguito alla conferma della nomina ad amministratore delegato con un riferimento diretto ai progetti inerenti l’ambito cloud e la Trasformazione Digitale.

Sono onorato di essere stato nominato prossimo CEO di Qualcomm e apprezzo la fiducia che Steve e il consiglio ripongono in me. Qualcomm è una società incredibile. È stata all’avanguardia dell’innovazione per decenni e guardo avanti per mantenere questa posizione in futuro. In aggiunta alla volontà di guidare l’espansione del 5G nei dispositivi mainstream e oltre i confini del mobile, Qualcomm è pronta a giocare un ruolo chiave nella Trasformazione Digitale di numerose industrie con le nostre tecnologie che diventano essenziali per connettere tutto al cloud.