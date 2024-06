Crittografia e VPN: come funziona la protezione dei dati nelle reti private virtuali

Tutti sanno a che cosa serve una VPN, ma in pochi probabilmente sanno effettivamente come avviene la protezione dei dati. Nella maggior parte dei casi, ciò si deve all’uso della crittografia, che puoi immaginare come un’armatura contro ogni tipo di minaccia.

Grazie a essa, dati come password e numeri di carte di credito, nonché conversazioni private, vengono trasformati in indecifrabili codici.

Protezione dei dati tramite VPN e crittografia: una necessità

Veniamo al punto saliente: perché è importate proteggere i dati con una VPN? Immagina di inviare una cartolina privata con scritto sopra “voglio diventare un influencer” e la leggono tutti. Un po’ imbarazzante, non credi? Con la VPN, questo messaggio diventa illeggibile. Nessuno saprà mai di questo tuo sogno segreto.

Ma cos’è la crittografia? È un processo che codifica (oscura) i tuoi dati online in modo che nessuno possa leggerli, tranne il destinatario previsto. Senza di essa, i tuoi dati viaggiano in chiaro su Internet. Questo significa che hacker, governi o il tuo provider di servizi Internet (ISP) potrebbero vedere cosa stai facendo online, quali siti visiti e quali informazioni condividi.

Guarda adesso cosa abbiamo per te in vetrina: la promozione incredibile da parte di Surfshark. Adesso potrai proteggere la tua connessione con una spesa mensile di soli 2,19 euro. Per non parlare dei 3 mesi extra gratis.

Questo prezzo è dovuto allo sconto fino all’86%. Che sia per lavoro da casa o perché ti connetti spesso ai Wi-Fi pubblici, dirai addio alle preoccupazioni con un abbonamento che ti fa quasi vergognare per quanto è economico. Adesso, la protezione dei dati è una certezza!