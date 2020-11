CRM: una Masterclass gratuita per evitare gli errori più comuni

Si scrive Customer Relationship Management, si legge cura e attenzione al cliente, valorizzazione dello stesso come fulcro di un processo complesso. In molti, pensando al CRM lo identificano con un software, uno strumento informatico, ma non c’è niente di più sbagliato. Anzi questo tipo di associazione automatica è uno degli errori più grossolani che si possano fare. Ma non è il solo.

Ecco perché F2 Innovation, e i suoi esperti, hanno deciso di dedicare una Masterclass esclusiva, e gratuita, al Customer Relation Management, puntando a sfatare i falsi miti che circondano questo vero e proprio processo, sempre più strategico per ogni azienda operante nel digital (e non solo).

Nei 60 minuti della Masterclass, Alessandro Cavallo, managing partner di F2 Innovation e docente universitario, coadiuvato da Davide Campofredano e Carlo Bossi, rispettivamente COO e Manager di F2 Innovation, spiegheranno come rendere efficace il processo di CRM, ottimizzandolo al meglio, senza neppure ricorrere all’acquisto di software costosi (e spesso inutili). Questi i temi centrali della Masterclass e i suoi obiettivi, ben sintetizzati in 5 punti chiave:

La Masterclass si rivolge a diverse figure chiave all’interno di un’azienda: imprenditori a capo di PMI, responsabili marketing o vendite, professionisti interessati a mettere in piedi un processo di CRM efficace che possa dare benefici tangibili da subito.

L’appuntamento con la Masterclass è per il 4 dicembre prossimo alle ore 16, un evento gratuito ma a numero chiuso a cui si potrà partecipare solo richiedendo il Pass di accesso dalla pagina di iscrizione.