CRM: una nuova Masterclass gratuita sui falsi miti da sfatare

Gli esperti di F2 Innovation tornano a smascherare i falsi miti che riguardano la Customer Relationship Management. L’evento, ormai incontro fisso per i CEO e responsabili dell’area Marketing, Sales e IT delle PMI italiane, continua a registrare un’ampia partecipazione ed è stato di recente inserito anche tra gli eventi della Milano Digital Week 2021.

Durante la Masterclass, gli esperti di F2 Innovation andranno ad evidenziare e sfatare i 10 miti sul CRM, uno dei processi più importanti per chi fa business digitale (e non solo).

L’obiettivo è estremamente chiaro:

“F2 Innovation ti guiderà alla scoperta dei 10 miti più comuni e dannosi sul CRM, attraverso una Masterclass online e gratuita di 60 minuti in cui scoprirai come creare un processo di CRM senza acquistare software costosi e come ottimizzarlo al meglio, minimizzando il costo di acquisizione di nuovi clienti e incrementando il loro valore nel tempo”.