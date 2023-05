CROLLA IL PREZZO dell'iPhone 14: oggi su Amazon RISPARMI 200 EURO

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone ma, tra i tantissimi modelli in commercio, avete l’imbarazzo della scelta? Se volete puntare su un cellulare super prestante non potete non scegliere l’Apple iPhone 14, oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto mai visto del 19%.

Questo vuol dire che potrete acquistare uno degli ultimi arrivati in casa Apple a soli 829 euro, risparmiando ben 200 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è super conveniente ma gli articoli stanno andando letteralmente a ruba quindi non c’è tempo da perdere!

Apple iPhone 14: tutte le caratteristiche dello smartphone più desiderato del momento

L’iPhone 14 è uno degli ultimi arrivati in casa Apple e, grazie alle sue funzionalità, garantisce prestazioni eccellenti sia nell’intrattenimento quotidiano che nel campo lavorativo.

Grazie al sistema operativo iOS 16, avrai accesso a numerose funzioni avanzate e ad un’esperienza da utente fluida e intuitiva. Allo stesso modo la batteria è potentissima e assicura un autonomia super elevata: dura tutto il giorno e garantisce fino a 20 ore di riproduzione video.

Il dispositivo è dotato di un processore A18 Bionic, che lo rende super veloce in qualsiasi tipo di attività, e di 128 GB di memoria interna così da poter archiviare qualsiasi tipologia di file, anche i più pesanti. Inutile aggiungere che anche i tuoi scatti saranno impeccabili grazie ad una fotocamera posteriore triple-lens da 12 MP.

Oltre alle sue caratteristiche tecniche, il modello in promozione si distingue per un design elegante e raffinato che lo rende un accessorio di tendenza che farà invidia a tutti!

