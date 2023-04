CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi POCO M5: offerta LIMITATA

È uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato e sta già spopolando! Si tratta dello Xiaomi POCO M5, oggi disponibile su Amazon in offerta eccezionale con uno sconto mai visto del 23%.

Potrai acquistare il dispositivo super versatile a soli 146,43 euro, anziché 189,90 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comodissime rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. La promozione è davvero super conveniente e gli articoli stanno andando a ruba quindi approfittane subito!

Xiaomi POCO M5: ottimo rapporto qualità – prezzo

Lo Xiaomi POCO M5 è alimentato dall’avanzato processore MediaTek Helio G99 che assicura prestazioni elevate con una batteria a lunga durata.

È dotato di un displayFull HD+ DotDrop da 6,58 pollici e una frequenza di aggiornamento rapida per una migliore esperienza di gioco. In più consente di cambiare dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display a seconda di ciò che stai facendo così da risparmiare energia e garantire al contempo la massima velocità nel suo utilizzo.

Grazie ad una serie di fotocamere con triplo retro, POCO M5 è perfetto anche per coloro che vogliono catturare i momenti memorabili della vita. La configurazione a tripla fotocamera comprende una fotocamera principale da 50 MP, un sensore di profondità da 2 MP per il rilevamento della profondità in tempo reale e una fotocamera macro da 2 MP per incredibili primi piani.

La batteria ad alta capacità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18 W assicura al dispositivo un’autonomia elevatissima. Potrai giocare, effettuare chiamate vocali, accedere alle mappe, scattare foto in movimento e altro ancora senza mai preoccuparti di rimanere a secco di energia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.