Crolla il prezzo di Fitbit Sense: lo smartwatch a -58%

Uno dei migliori smartwatch in circolazione per il monitoraggio dei parametri biometrici e per mantenere sotto controllo la propria salute (in particolare quella del cuore), il modello Fitbit Sense, oggi è proposto a prezzo stracciato su Amazon. L’e-commerce lo ha messo in vendita a meno di metà prezzo, con uno sconto del 58% sul listino.

La super offerta di Amazon su Fitbit Sense

Tra i punti di forza segnaliamo la compatibilità con Android e iOS, il sensore EDA che rileva l’attività elettrodermica del polso e può aiutare a gestire lo stress, le notifiche per il battito cardiaco elevato o troppo ridotto, la possibilità di misurare la temperatura cutanea e il design ergonomico. C’è inoltre il GPS integrato per gli allenamenti. Ancora, grazie all’autonomia fino a sei giorni è possibile liberarsi dal pensiero costante di dover eseguire una ricarica. Per saperne di più consulta la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 137 euro invece di 329 euro come da listino, con uno sconto del 58%, lo smartwatch Fitbit Sense è un affare da cogliere al volo e da mettere al polso. Le oltre 40.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova ne certificano la qualità.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in pochi giorni (verificare le tempistiche): scegliendo di effettuare subito l’ordine lo si riceverà direttamente a casa in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.