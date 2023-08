Crolla il prezzo di questo smartphone Motorola

Gli smartphone di Motorola sono da sempre sinonimo di qualità, anche e soprattutto per quanto riguarda il supporto post-vendita tramite il rilascio di aggiornamenti periodici: il modello edge 30 neo non fa eccezione e oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare ai lettori l’ottima offerta Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un telefono completo di tutto e non vuol spender molto.

L’affare di oggi: Motorola edge 30 neo a -193€

Il sistema operativo è Android con un’interfaccia di tipo stock, come progettato da Google, e con pieno accesso alla piattaforma Play Store per il download di giochi e applicazioni. Queste, invece, sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 695, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, selfie camera frontale da 32 megapixel, lettore di impronte digitali e supporto al riconoscimento facciale, compatibilità con le reti 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, certificazione IP52 per la resistenza all’acqua e batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida da 68 W (e wireless da 5 W) tramite cavo USB-C. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

In sconto di 193 euro nella sua colorazione Black Onyx, in questo momento Motorola edge 30 neo può essere acquistato al prezzo finale di soli 236 euro invece di 429 euro come da listino. Non sappiamo per quanto durerà la promozione.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon che garantisce la consegna gratuita a domicilio. Consultare le tempistiche di consegna per sapere quando arriverà, l’attesa varia in base alla disponibilità delle unità a magazzino.

