Crolla il prezzo degli Auricolari Premium Nothing Ear (3a) su Amazon

I Nothing Ear (3a) sono auricolari premium che regalano un’esperienza audio professionale e incredibilmente immersiva. Oggi il loro prezzo su Amazon è crollato proprio in questo istante. Prendi l’occasione al volo prima che sia troppo tardi. Mettili in carrello a soli 153,79 euro, invece di 179 euro. Si tratta di un’ottima opportunità per assicurarti un paio di cuffiette wireless in-ear davvero spaziali.
Sono dotati di una nuova e unica tecnologia che coinvolge anche la custodia di ricarica. Infatti, questa è dotata di un microfono con filtraggio ambientale. Così le tue chiamate e le registrazioni vocali saranno super nitide perché il Super Mic si concentra sulla tua voce ed elimina tutti gli altri rumori fino a 95 dB. Pazzesco vero? Ma non è tutto.
Infatti, potrai passare al Super Mic anche premendo il pulsante TALK. Mantenendo il case di carica vicino e rivolto verso la bocca effettuerai chiamate rapide o memo vocali. Toccando due volte e rilasciando potrai effettuare conversazioni o note vocali più lunghe. Inoltre, i due microfoni MEMS, sempre posizionati nella custodia di ricarica, si sintonizzano sulla tua voce ed eliminano tutti i rumori indesiderati, ovunque tu sia.
Gli Auricolari Nothing Ear (3a) regalano un’esperienza unica
Con soli 153,79 euro ti assicuri un’esperienza unica con gli Auricolari Nothing Ear (3a). Il driver dinamico e potenziato da 12 mm assicura un ascolto preciso e ampio. La risposta dei bassi è pazzesca e gli alti sono ancora più brillanti. Grazie al loro design surround modellato la distorsione è stata ridotta per un audio ancora più fedele. Anche le voci ora sono più risonanti.
Grazie alla funzione Adaptive Noise Cancellation in tempo reale, gli auricolari controllano l’ambiente circostante ogni 600 millisecondi e monitorano la dispersione del suono per garantire che l’audio continui a rimanere chiaro e nitido ovunque ti trovi.
Non perdere altro tempo. Con 22 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica e 10 ore di riproduzione non-stop con una ricarica, i Nothing Ear (3a) sono auricolari incredibili. Acquistali adesso in offerta a soli 153,79 euro su Amazon.