 Crolla il prezzo per il Google Pixel Watch 3 su Amazon
Il nuovo Google Pixel Watch 3 oggi è in offerta a un prezzo fantastico su Amazon: approfitta subito di questo repentino crollo di listino.
Il nuovo Google Pixel Watch 3, da poco disponibile sul mercato, è un ottimo smartwatch da abbinare al tuo smartphone Android. Il design rimane legato ai modelli precedenti, rinnovando però tecnologia, autonomia, spazio e funzionalità. Migliorano anche i sensori professionali per salute, riposo e allenamento. Acquistalo a soli 249,88 euro su Amazon, invece di 399 euro.

Crolla il prezzo per questo orologio decisamente unico e premium. Un top di gamma per la categoria che riflette perfettamente tutta la qualità che il colosso di Mountain View vuole e cerca nei suoi prodotti. Ora la batteria assicura 24 ore di autonomia con display sempre attivo e 36 ore con risparmio energetico. Anche la ricarica è il 20% più veloce rispetto al Pixel Watch 2.

La cassa da 41 mm rimane sempre un’ottima scelta per l’ottimo rapporto tra spazio visivo e comfort. Lo indossi e te lo dimentichi se non fosse che diventa un ottimo compagno di giornata per notifiche, monitoraggio della salute e allenamento. Insomma, un vero e proprio spettacolo. Al prezzo di 249,88 euro è un vero e proprio affare su Amazon che ti regala anche la consegna gratuita con Prime.

Google Pixel Watch 3: più tutto

Il Google Pixel Watch 3 si presenta con più schermo per poter vedere più dati ottimizzando lo spazio prima occupato dalle cornici. Oggi è più economico su Amazon. Ordinalo subito a soli 249,88 euro! Acquistarlo adesso è più comodo grazie al tasso zero di Cofidis, da attivare prima del check out.

Lo schermo del Pixel Watch 3 è più luminoso, fino a 2000 nit, e anche più reattivo. Grazie al display Actua puoi vedere e scorrere agevolmente i dati e le statistiche. Grazie alla perfetta integrazione con l’app Fitbit, è più personalizzabile. Controlli i tuoi record negli allenamenti salvati, monitori i tuoi progressi e crei riscaldamenti, defaticamenti e altro su misura.

Ora è anche più intelligente. Sfrutta le funzionalità di Google AI per fornirti supporto ogni giorno e per ogni necessità. Acquistalo immediatamente a soli 249,88 euro su Amazon, invece di 399 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 set 2025
