Crolla il prezzo per il Google Pixel Watch 3 su Amazon

Il nuovo Google Pixel Watch 3, da poco disponibile sul mercato, è un ottimo smartwatch da abbinare al tuo smartphone Android. Il design rimane legato ai modelli precedenti, rinnovando però tecnologia, autonomia, spazio e funzionalità. Migliorano anche i sensori professionali per salute, riposo e allenamento. Acquistalo a soli 249,88 euro su Amazon, invece di 399 euro.

Crolla il prezzo per questo orologio decisamente unico e premium. Un top di gamma per la categoria che riflette perfettamente tutta la qualità che il colosso di Mountain View vuole e cerca nei suoi prodotti. Ora la batteria assicura 24 ore di autonomia con display sempre attivo e 36 ore con risparmio energetico. Anche la ricarica è il 20% più veloce rispetto al Pixel Watch 2.

La cassa da 41 mm rimane sempre un’ottima scelta per l’ottimo rapporto tra spazio visivo e comfort. Lo indossi e te lo dimentichi se non fosse che diventa un ottimo compagno di giornata per notifiche, monitoraggio della salute e allenamento. Insomma, un vero e proprio spettacolo. Al prezzo di 249,88 euro è un vero e proprio affare su Amazon che ti regala anche la consegna gratuita con Prime.

Google Pixel Watch 3: più tutto

Il Google Pixel Watch 3 si presenta con più schermo per poter vedere più dati ottimizzando lo spazio prima occupato dalle cornici. Oggi è più economico su Amazon. Ordinalo subito a soli 249,88 euro! Acquistarlo adesso è più comodo grazie al tasso zero di Cofidis, da attivare prima del check out.

Lo schermo del Pixel Watch 3 è più luminoso, fino a 2000 nit, e anche più reattivo. Grazie al display Actua puoi vedere e scorrere agevolmente i dati e le statistiche. Grazie alla perfetta integrazione con l’app Fitbit, è più personalizzabile. Controlli i tuoi record negli allenamenti salvati, monitori i tuoi progressi e crei riscaldamenti, defaticamenti e altro su misura.

Ora è anche più intelligente. Sfrutta le funzionalità di Google AI per fornirti supporto ogni giorno e per ogni necessità. Acquistalo immediatamente a soli 249,88 euro su Amazon, invece di 399 euro.