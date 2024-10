CROLLA il PREZZO di iPhone 15: 180 euro di sconto su Amazon

È il miglior sconto di sempre per iPhone 15: in questo momento, Amazon propone la versione da 128 GB del melafonino in offerta a -180 euro rispetto al listino ufficiale Apple. Non lasciarti sfuggire l’occasione per allungare le mani sullo smartphone iOS in una delle sue incarnazioni più recenti e apprezzate.

iPhone 15 a -180€ è l’affare di oggi su Amazon

Prestazioni, funzionalità avanzate (incluse quelle di intelligenza artificiale) e design si fondono in un dispositivo che il gruppo di Cupertino ha progettato con un’attenzione particolare rivolta a chi preferisce un form factor compatto, con una diagonale dello schermo contenuta, nel nome della comodità durante l’utilizzo quotidiano. Ti invitiamo a dare uno sguardo alla pagina dedicata sull’e-commerce per trovare tutte le informazioni che cerchi. Mentre sei qui, vuoi un riepilogo delle specifiche tecniche integrate? Eccolo con l’elenco delle caratteristiche più importanti.

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione 2556×1179 pixel;

processore A16 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core per l’IA;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel;

fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel con supporto a Face ID;

connettività mobile 5G, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3;

batteria con autonomia elevata per una lunga durata.

Lo sconto di 180 euro che porta iPhone 15 al suo prezzo minimo storico è automatico, non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire. La colorazione è Azzurro, la versione è quella con 128 GB di memoria interna, come anticipato in apertura.

Mettilo nel carrello per riceverlo direttamente a casa entro pochi giorni con la consegna gratuita. L’affidabilità senza compromessi è garantita dalla rete logistica di Amazon, che si occupa sia della vendita che della spedizione. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.