Crolla il prezzo di Kindle Scribe: eBook reader e tablet, insieme

È il momento perfetto per portare la tua esperienza di lettura e scrittura digitale a un livello superiore: Kindle Scribe con penna Basic è oggi disponibile al suo prezzo minimo storico. Questo dispositivo è molto più di un semplice eBook reader e si distingue anche da un normale tablet: è infatti progettato per permettere di scrivere e disegnare a mano libera, direttamente sullo schermo.

L’offerta di Amazon su Kindle Scribe con penna Basic

Con il suo ampio display da 10,2 pollici (la risoluzione è 300 ppi), offre un’esperienza visiva simile a quella della carta stampata tradizionale, senza alcun riflesso e con un sistema di illuminazione frontale per una lettura confortevole in qualsiasi condizione. È ideale per prendere appunti mentre si legge un libro, per scrivere un diario personale, per disegnare o per lavorare su documenti PDF e Word. Le annotazioni aggiunte a mano possono anche essere convertite in testo, organizzate, condivisi e sincronizzate, per il massimo della flessibilità e della produttività. Visita la pagina dedicata per saperne di più.

Prodotto, venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita in un giorno, Kindle Scribe può essere tuo al prezzo minimo storico di 269,99 euro nella versione con 16 GB di memoria interna e penna Basic. Attenzione: è un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro.

Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è superiore a 4/5. È merito anche dell’autonomia elevata, che dura settimane intere con una sola ricarica. È il dispositivo ideale per chi ama leggere e scrivere senza distrazioni, ovunque e in qualsiasi momento.