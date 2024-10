CROLLA IL PREZZO del laptop Samsung: -500€ per Galaxy Book4

Lo sconto di 500 euro che oggi Amazon propone su Samsung Galaxy Book4 è imperdibile, soprattutto se stai cercando un nuovo laptop. Le prestazioni sono senza compromessi e l’offerta a -45% rispetto al listino ufficiale lo rende un must have. Anche il design è da top di gamma, con uno spessore ridotto a soli 15,4 mm e il peso che si attesta a 1,55 Kg. Nella confezione è incluso il caricabatteria compatto da 53×51 mm.

Le specifiche del laptop Samsung Galaxy Book4

L’intera esperienza ruota attorno al display da 15,6 pollici con pannello Super AMOLED e risoluzione Full HD. Sotto la scocca c’è il cuore pulsante rappresentato dal processore Intel Core 5 di ultima generazione con unità dedicata alle operazioni di intelligenza artificiale e chip grafico Intel UHD. Ad affiancarlo sono 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB) per l’archiviazione dei dati, altoparlanti stereo, webcam con microfono e autonomia elevata. Per quanto riguarda le porte di connessione, quelle presenti sui lati sono USB-C, USB-A, microSD, Ethernet, HDMI e jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con supporto alla ricezione immediata di tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda dell’e-commerce dedicata al portatile.

Il forte sconto del 45% rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico e ti permette di acquistare il laptop di Samsung (modello Galaxy Book4) al prezzo finale di soli 599 euro, nella configurazione hardware appena descritta. Non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire, lo devi solo mettere nel carrello.

Se decidi di comprarlo ed effettui l’ordine in questo momento, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis, la disponibilità è immediata. Puoi inoltre contare sull’affidabilità della rete logistica di Amazon che si occupa sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari terzi.