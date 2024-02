Crolla il prezzo della microSD da 128 GB più venduta

La scheda microSD più venduta su Amazon è in sconto del 37% rispetto al listino ufficiale: si tratta del modello Kingston Canvas Select Plus da 128 GB. In questo momento è possibile acquistarla al prezzo di soli 11,35 euro, nella confezione che include anche l’adattatore SD che permette di leggerla (e scriverla) da qualsiasi positivo. Già questo basterebbe per spiegare cosa rende la promozione un vero affare, ma diamo uno sguardo alle sue specifiche per saperne di più.

Metà prezzo per la microSD da 128 GB di Kingston

Come si legge nella scheda del prodotto, è un’unità di Classe 10 e può arrivare alla velocità di 100 MB/s nel trasferimento dati, per ridurre al minimo indispensabile le attese. Nessun compromesso in termini di affidabilità, come garantisce il marchio, tra i leader nel mercato delle soluzioni per lo storage. L’immagine qui sotto mostra il packaging.

La compatibilità è garantita con tutti i dispositivi: dagli smartphone ai tablet, dai computer desktop e notebook fino ai lettori multimediali, senza dimenticare le console portatili e molti altri ancora. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Grazie all’offerta di oggi puoi acquistare la microSD da 128 GB della gamma Kingston Canvas Select Plus al prezzo finale di soli 11,35 euro con uno sconto del 37% rispetto al listino applicato in automatico. Come scritto in apertura, include anche l’adattatore SD. Più di 160.000 recensioni positive (con voto medio pari 4,6/5 stelle) ne promuovono la qualità.

È possibile contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio in pochi giorni. Verificare la tempistica nella scheda del prodotto, è aggiornata di continuo in base alla disponibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.