CROLLA IL PREZZO del ProtoArc Mouse per la Festa di Prime

Oggi al suo prezzo minimo storico grazie allo sconto di Amazon per la Festa delle Offerte Prime, ProtoArc Mouse è la scelta consigliata a chi cerca una periferica da mettere sulla scrivania che sia in grado di rendere confortevole le ore trascorse quotidianamente alla scrivania. Ha un design inclinato di 58 gradi e integra una batteria ricaricabile con autonomia elevata.

ProtoArc Mouse è in sconto per la Festa di Prime

È un mouse verticale ergonomico, caratterizzato da un profilo progettato per far assumere al braccio, al polso e alla mano una posizione naturale, evitando stress e dolori. Tra gli altri punti di forza c’è la possibilità di connetterlo a tre dispositivi in contemporanea (attraverso Bluetooth o adattatore USB), il sensore ottico con tre livelli regolabili (fino a 2.400 dpi per una precisione assoluta) e la piena compatibilità con tutti i sistemi operativi in circolazione, da Windows a macOS, passando per Android e iPadOS. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Grazie alla promozione in corso puoi acquistare ProtoArc Mouse al prezzo minimo storico di soli 20 euro. È il dispositivo più venduto della sua categoria sull’e-commerce, promosso da chi l’ha già messo alla prova con un voto medio pari a 4,4/5 stelle in centinaia di recensioni.

