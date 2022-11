Samsung Galaxy Tab A7: crolla di nuovo il prezzo su Amazon

Solo 100 euro per il Samsung Galaxy Tab A7 Lite? No signori, non è uno scherzo, si tratta di semplice e pura realtà. Ma devi sbrigarti se vuoi riceverlo a casa perché i pezzi stanno sparendo a vista d’occhio. Mettilo subito nel carrello a soli 103 euro, invece di 169 euro. Fai l’affare del giorno grazie ad Amazon e al suo Black Friday 2022.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite a 100€ solo su Amazon

Prezzo esplosivo quello del fantastico Samsung Galaxy Tab A7 Lite che acquisti su Amazon a soli 100 euro. Gioca, guarda film, leggi, studia e lavora dove vuoi grazie al suo ampio display da 8,7 pollici che non interferisce sulle dimensioni ridotte per garantire la massima portabilità. La sua cover in metallo conferisce a questo tablet Android ancora più resistenza e anche eleganza.

Progettato per seguirti ovunque, è veramente comodo e pratico. Non ti preoccupare se hai dimenticato il tuo smartphone a casa. Con questo tablet puoi anche immortalare i tuoi migliori momenti grazie alla sua fotocamera principale da 8MP. E con quella frontale da 2MP effettui videochiamate sempre perfette. Mettilo nel carrello ora a soli 103 euro, invece di 169 euro.

