CROLLA il PREZZO dello smartwatch Redmi Watch 5 Active

Venduto e spedito direttamente da Amazon, Redmi Watch 5 Active oggi è al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Si tratta dello smartwatch Xiaomi lanciato dal brand solo pochi mesi fa, dal design elegante e con caratteristiche avanzate come l’altoparlante integrato. Non lasciarti sfuggire l’offerta in corso e mettilo al polso.

Smartwatch Xiaomi: l’offerta su Redmi Watch 5 Active

Dal design elegante e minimalista, integra un display da 2 pollici a colori con risoluzione 320×385 pixel, la connettività Bluetooth per sincronizzarsi con lo smartphone (è compatibile con Android e iOS), la resistenza all’acqua, un doppio microfono e l’altoparlante per le telefonate. A questo si aggiungono le oltre 140 modalità di allenamento supportate per rimanere sempre in forma. La piattaforma software è HyperOS. Ci sono poi i moduli per il monitoraggio dei parametri biometrici, a partire dal battito cardiaco e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’autonomia elevata è garantita dalla batteria da 470 mAh in dotazione, in grado di raggiungere i 18 giorni con una sola ricarica. Consulta la scheda dell’orologio per conoscere tutti gli altri dettagli.

Scegli la colorazione che preferisci tra Midnigh Black e Matte Silver, la spesa non cambia. Grazie allo sconto applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali), oggi puoi acquistare lo smartwatch Redmi Watch 5 Active di Xiaomi al suo prezzo minimo storico di soli 34,99 euro.

Inoltre, se hai un abbonamento Prime attivo hai diritto anche alla consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon. Nel caso in cui l’articolo dovesse risultare sold out, verifica di nuovo a breve, è indicato come ulteriori in arrivo .