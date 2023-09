Crollo di Apple in borsa: persi 200 miliardi dopo il divieto cinese sugli iPhone

Le preoccupazioni riguardo alle vendite di iPhone in Cina stanno pesando su Apple Inc., che ha perso circa 200 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato negli ultimi due giorni.

Apple sta subendo il suo peggiore calo in borsa in un mese a seguito del rapporto del Wall Street Journal secondo cui alcune agenzie governative cinesi hanno vietato al personale l’uso dell’iPhone e di altri dispositivi di marca straniera sul posto di lavoro.

Non è chiaro quanto ampie siano state le disposizioni di Pechino, secondo quanto riportato da Bloomberg, la Cina potrebbe estendere il ban a tutti i settori del governo, comprese le agenzie e le aziende di proprietà dello Stato.

Le controversie tra Cina e Stati Uniti gettano ombre sul lancio dell’iPhone15 previsto per il 12 settembre nella sede Apple di Cupertino a Silicon Valley.

La Cina è il più grande mercato estero per i prodotti dell’azienda e lo scorso anno le vendite cinesi hanno rappresentato circa un quinto del fatturato totale dell’azienda.

