Crucial MX500: SSD da 1TB ad alte prestazioni in offerta oggi

Negli ultimi anni i dischi SSD hanno preso il sopravvento, scalzando i più vetusti Hard Disk e proponendo prestazioni di gran lunga superiori. Oggi troviamo il modello Crucial MX500 nel taglio da 1000GB in offerta a 98,36€, un’ottimo sconto a fronte di un prezzo medio di 118 euro.

Crucial MX500 è un’unità allo stato solido ad alte prestazioni, con velocità di trasferimento dati fino a 560 MB/s in lettura e 510 MB/s in scrittura. Il formato SSD da 2.5 pollici è l’ideale per l’installazione all’interno di workstation fisse o PC da gaming tramite cavo SATA, ma il disco MX500 può essere impiegato anche per velocizzare vecchi notebook, sostituendo l’hard disk.

Installando un sistema operativo Windows, MacOS o Linux su un SSD di questo tipo, la velocità di accensione del dispositivo e l’avvio dei programmi migliorano in modo esponenziale.

Crucial MX500: Sicurezza e Affidabilità

Il brand affida i propri dischi alla crittografia basata su hardware AES 256 bit, che mantiene i dati al sicuro e protetti da hacker e malintensionati. Inoltre la protezione integrata contro l’interruzione dell’alimentazione preserva tutto il lavoro salvato qualora il PC dovesse spegnersi improvvisamente.

Il disco SSD Crucial MX500 è disponibile nei tagli da 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB. Oggi va in offerta la variante da 1 TB al prezzo di 98,36€, un risparmio di oltre 20 euro rispetto al prezzo di riferimento.