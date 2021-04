SSD in offerta: Crucial P1 da 1 TB in offerta su Amazon

Con fattore di forma M.2, la SSD da 1 TB della gamma Crucial P1 è in grado di accelerare i tempi necessari per l’elaborazione dei contenuti e l’avvio del computer: oggi è proposta su Amazon con uno sconto interessante sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e immediata.

Meno di 100 euro per la SSD da 1 TB di Crucial

Tra le specifiche tecniche spicca una velocità fino a 2.000 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura e fino a 1.700 MB/s in scrittura, grazie all’interfaccia PCIe NVMe impiegata e alla tecnologia NAND 3D di Micron. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Crucial P1 rappresenta un’ottima soluzione di storage per chi sta allestendo un nuovo computer o desidera effettuare l’upgrade hardware di quello in uso. Al prezzo di soli 97,26 euro come da listino è ancora meglio.