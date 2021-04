Pochi euro per questa scheda audio USB esterna: l'offerta lampo

Difficile trovare una scheda audio USB esterna a un costo così basso: quella proposta dal marchio Techole, che si collega al computer tramite porta USB garantendo la piena compatibilità con tutti i sistemi operativi (Windows, macOS, Linux e Chrome OS), è acquistabile oggi in offerta lampo su Amazon con uno sconto del 55% sul prezzo di listino.

Techole: scheda audio USB esterna a pochi euro

Molto compatta nelle dimensioni (4,7×2,2×1 centimetri, 20 grammi di peso), offre due jack audio da 3,5 millimetri per la connessione d il microfono e altoparlanti o cuffie. Il corpo è realizzato in alluminio così da resistente nel tempo alle sollecitazioni. Per altre informazioni è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo oggi al prezzo di soli 7,64 euro invece di 16,99 euro. Trattandosi di un’offerta lampo su Amazon, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo, poiché rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.