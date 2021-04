Router Wi-Fi D-Link 1900Mbps Alexa e Google scontato

Se siete alla ricerca di un buon router, eccellente dal punto di vista prestazionale, ma che non costi un patrimonio, abbiamo la soluzione per voi. Oggi, infatti, è possibile trovare in offerta su Amazon il D-Link DIR-1060 Router Exo, uno tra le migliori proposto per rapporto qualità/prezzo.

Router D-Link DIR-1960 Router EXO: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale pur sposando una forma decisamente futuristica, con il pannello LED nella parte frontale. Le antenne sono quattro, tutte esterne e direzionabili garantendo la massima versatilità e un’ottima qualità del segnale. Il dispositivo utilizza un sistema dual band in grado di raggiungere una velocità combinata di ben 1900Mbps. Questo significa che il prodotto è pienamente compatibile con le connessioni in Fibra. Nella parte frontale è poi posta la (unica) porta USB, con specifica USB 3.0, in modo da concedere la condivisione sulla rete di un qualsiasi dispositivo, dagli hard disk esterni alle stampanti.

Presente la tecnologia MU-MIMO che permette di ottenere la massima larghezza di banda su ogni dispositivo connesso. Questo avviene grazie alla prioritizzazione intelligente della connessione che viene gestita in base all’effettiva richiesta di ogni singolo device. Molto interessante anche la predisposizione alla rete mesh la quale permette di acquistare esclusivamente i satelliti aggiuntivi da associare direttamente al router per estendere la copertura. Presente persino il supporto agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant per gestire le impostazioni di rete con la propria voce.

Grazie alle offerte del giorno il router è acquistabile su Amazon a soli 109,90 euro con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino.