PC portatile Lenovo 4/64GB a meno di 300 euro

Quello che vogliamo suggerirvi in questo articolo è un laptop essenziale, ma estremamente funzionale per casa, scuola e lavoro. Si tratta del Lenovo Chromebook 14e, un laptop pensato per chi cerca l’efficienza al prezzo più basso possibile.

Portatile Lenovo Chromebook 14e: caratteristiche tecniche

Il processore utilizzato per questo computer è un AMD A4 dual core da 2,5GHz affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria per l’archiviazione eMMC. Il display invece offre un pannello Full HD da 14 pollici che sfrutta la tecnologia TN. Il tutto è spinto naturalmente da Chrome OS, un sistema operativo semplice, intuitivo e soprattutto molto leggero, in grado di offrire fluidità e velocità anche sulle macchine più discrete. Parliamo infatti di una configurazione senza grosse pretese dal punto di vista prestazionale, ma sufficiente per tutte le attività quotidiane. Si tratta di un PC molto comodo per la gestione dei documenti con Office o la fruizione dei contenuti multimediali, pensato soprattutto per il lavoro nelle piccole imprese o per la didattica a distanza.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca davvero nulla. Troviamo ben quattro porte USB, di cui due USB 3.0 Type-A ed altre due Type-C di cui una con alimentazione. Non manca un jack combinato per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono, indispensabili per lo smart working o la DAD. Presenti anche le connessioni wireless che offrono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Una soluzione quindi semplice, con un ventaglio ristretto di funzionalità, ma che non rinuncia all’utilità in ogni circostanza.

Grazie alle offerte del giorno, il computer può essere acquistato su Amazon a soli 288,32 euro con uno sconto di 39,86 euro sul prezzo di listino.