Crucial P2 1TB: l'SSD NVMe che costa come un SATA

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è un ottimo SSD che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. Stiamo parlando dell’SSD NVMe Crucial P2 1TB, una soluzione accessibile per chi, oltre alle prestazioni, necessita anche di grandi capacità, oggi in offerta a soli 85,90 euro su Amazon.

SSD NVMe Crucial P2: caratteristiche tecniche

La proposta di Crucial è una delle più apprezzate proprio perché consente di acquistare un vero SSD NVMe con un prezzo pari, o in questo caso addirittura inferiore, ai tradizionali dischi SATA III. Le velocità in lettura e scrittura infatti raggiungono rispettivamente i 2400MB/s e 1900MB/s, quasi 5 volte superiori rispetto ad un SSD da 2,5 pollici. Il formato è chiaramente l’M.2 2280 ed è quindi indispensabile disporre di uno slot dedicato sulla scheda madre. Si tratta di un’ottima soluzione sia per laptop che per desktop, affrontando un rapporto euro/GB molto più basso rispetto alle soluzioni ad elevate prestazioni. Ideale soprattutto per i Mini PC che ottengono in questo modo un’archiviazione generosa con un costo esiguo.

Naturalmente ad accompagnare il disco non manca il software di Crucial che consente di verificare lo stato di salute del disco, gestire lo spazio ed eventualmente clonare il vecchio hard disk per il passaggio al nuovo SSD. Inoltre, una feature rivolta soprattutto ai videogiocatori, è quella che consente di ottimizzare le prestazioni dell’SSD per ogni singola applicazione che si intende avviare. Una soluzione decisamente comoda per ridurre al minimo i tempi di caricamento dei giochi. Come da tradizione, infine, il disco è coperto da ben 5 anni di garanzia, a riprova dell’affidabilità delle memorie Micron di cui dispone il disco.

Grazie ad uno sconto del 30%, il Crucial P2 1TB può essere acquistato su Amazon a soli 85,90 euro per un risparmio di ben 36,55 euro sul prezzo di listino.