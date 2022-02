Crucial P5: l'SSD da 6600MB/s ad un prezzo che non ti aspetti

Se stai cercando un buon SSD NVMe, oggi ti riporto un affare davvero eccezionale su uno dei migliori sul mercato: il Crucial P5 1TB. Si tratta di un disco che sfrutta l’interfaccia PCIe 4.0 con prestazioni incredibili, che oggi raggiunge il suo minimo storico a soli 143 euro su Amazon.

SSD NVMe PCIe 4.0 Crucial P5: caratteristiche tecniche

Il P5 di Crucial è un’unità M.2 2280 che naturalmente richiede il relativo slot sulla scheda madre. In alternativa è possibile utilizzare un adattatore PCIe per quanto riguarda i PC desktop, impostando il boot direttamente dal BIOS. Come premesso utilizza la specifica PCIe 4.0 che riesce a garantire velocità fino 6600MB/s in lettura e 5000MB/s in scrittura. Rappresenta un prodotto di riferimento per chi desidera il miglior rapporto qualità/prezzo, perfetto praticamente per qualsiasi utilizzo. In ambito professionale consente di rendere il sistema estremamente fluido e veloce, con tempi di caricamento per le applicazioni quasi istantanei. Naturalmente lo stesso discorso si estende anche all’ambito videoludico, offrendo ai giocatori una forte spinta prestazionale.

Il disco, infatti, è accompagnato dal software Acronis che consente una gestione agevole della memoria grazie all’interfaccia user-friendly. Da qui potrai clonare rapidamente il vecchio hard disk per il passaggio al nuovo SSD e verificare lo stato di salute del disco in tempo reale. Inoltre, è presente una funzionalità dedicata proprio ai videogiocatori che consente di ottimizzare il disco per i giochi installati. In questo modo è possibile ridurre drasticamente i tempi di caricamento per ogni titolo. Un prodotto ideale per i Mini PC così da espandere ampiamente l’archiviazione di massa senza rinunciare in alcun modo alle prestazioni.

Grazie ad uno sconto del 22%, il Crucial P5 1TB è disponibile su Amazon a soli 142,99 euro per un risparmio di oltre 40 euro sul prezzo di listino.