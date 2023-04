Crucial P5 Plus da 500GB: SSD con PCIe 4.0 e velocità estreme a soli 46€

Acquistare un SSD NVMe con protocollo PCIe 4.0 a un prezzo accessibile non è assolutamente semplice. Trattandosi di una tecnologia ancora molto fresca e di altissimo livello, le unità che la presentano hanno spesso cifre molto alte. Non è il caso del Crucial P5 Plus da 500GB il cui prezzo di listino già basso di 90,99 euro scende fino ad addirittura 46,98 euro grazie allo sconto del 48%.

SSD NVMe Crucial P5 Plus: caratteristiche tecniche

Quella di Crucial è un’unità tradizionale interna con fattore di forma M.2 2280 inseribile in qualsiasi dispositivo di nuova generazione, compresi i Mini PC e anche la PlayStation 5. Il suo pezzo forte è il protocollo PCIe 4.0 che fornisce velocità di trasferimento che raggiungono i 6600MB/s in lettura e 4000MB/s in scrittura. Tuttavia, rimane retrocompatibile con il protocollo precedente, seppur con qualche piccola rinuncia dal punto di vista delle prestazioni massime.

Ad accompagnare l’unità non manca lo strumento Storage Executive che vi consente di gestire lo spazio disponibile e verificare in tempo reale lo stato di salute. Presente la possibilità di clonare il vecchio hard disk per un passaggio rapido e semplice al nuovo SSD. Non mancano le capacità crittografiche per garantire la massima sicurezza ai propri dati e una garanzia di ben 5 anni.

Grazie ad uno sconto del 48%, il Crucial P5 Plus 500GB è disponibile su Amazon a soli 46,98 euro per un risparmio di oltre 40 euro sul prezzo di listino. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.