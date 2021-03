Crucial SSD SATA e M.2 in offerta su Amazon

Gli utenti che vogliono sostituire il vecchio hard disk con un nuovo SSD possono approfittare delle offerte di primavera attualmente disponibili su Amazon. Chi cerca solo un’unità di storage per sistema operativo e applicazioni può acquistare il Crucial BX500 da 480 GB oppure il Crucial P2 da 500 GB. Quest’ultimo è sicuramente la scelta migliore se la scheda madre è compatibile, vista la minima differenza di prezzo, ma la grande differenza di prestazioni.

Crucial SSD SATA e M.2: make your choice

Il Crucial BX500 da 480 GB è un tradizionale SSD nel formato a 2,5 pollici con interfaccia SATA 3 (600 MB/s). Questa è la soluzione più “universale”, in quanto può essere installato in tutti i computer (PC e notebook). Le prestazioni sono però limitate da quelle dell’interfaccia. L’unità raggiunge infatti velocità massime in lettura e scrittura sequenziale di 540 e 500 MB/s.

Il Crucial BX500 viene offerto dal produttore con una garanzia di tre anni. Il prezzo su Amazon è 51,00 euro, invece di 62,21 euro (sconto del 18%).

Il Crucial P2 da 500 GB è invece nel formato M.2 2280, simile a quello di un modulo di memoria. Se la scheda madre possiede questo tipo di connettore è sicuramente l’acquisto migliore, in quanto la connessione avviene tramite PCIe NVMe Gen 3 x4. Ciò permette di raggiungere velocità di lettura e scrittura sequenziale decisamente più elevate: 2.300 e 940 MB/s.

In questo caso la garanzia è di cinque anni. Il Crucial P2 da 500 GB può essere acquistato su Amazon al prezzo di 51,40 euro, invece di 62,21 euro (sconto del 17%).