Crucial X6 500GB: piccolo, resistente e compatibilità estrema

Se cerchi una soluzione pratica per portare sempre i tuoi file con te veloce, ma accessibile, allora l’SSD portatile Crucial X6 500GB è esattamente ciò che ti serve. Si tratta di un’unità dal costo piuttosto contenuto, capiente e dalle prestazioni eccellenti per l’uso professionale, oggi in offerta a soli 69 euro su Amazon.

SSD portatile Crucial X6: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente compatto, con una colorazione completamente nera ed un peso di soli 40 grammi e dimensioni di soli 6x7cm. Robusto il guscio che riesce a resistere a vibrazioni, urti e cadute fino ad un’altezza di ben 2 metri. All’interno ospita un’unità SATA con una velocità di lettura di ben 540MB/s e di 500MB/s in scrittura. Parliamo di una soluzione che fa della praticità il suo punto di forza, grazie ad una portabilità impareggiabile. Una periferica perfetta su cui archiviare foto, video e documenti di ogni genere con la massima sicurezza. Il disco, infatti, supporta la crittografia con Windows Backup, BitLocker, Time Machine di Apple e FileVault. Un aspetto fondamentale è proprio la compatibilità decisamente estesa che consente di sfruttare l’unità praticamente con qualsiasi piattaforma.

Il Crucial X6 supporta sistemi Windows, Mac, Linux, Android e iOS per una versatilità senza paragoni. Un dispositivo ideale in grado di ospitare centinaia di ore di video da Amazon Prime, ad esempio, così da poterli guardare offline in qualsiasi momento. Inoltre, per l’utilizzo professionale, consente di estrarre i dati da qualsiasi altro dispositivo in pochi secondi. Un aspetto che sicuramente apprezzeranno fotografi e videografi che necessitano di supporti quanto più versatili possibile per la loro attività. In breve, un prodotto economico, immediato da utilizzare e compatibile praticamente con tutto. Cosa chiedere di più da un’unità di archiviazione?

Grazie ad un’offerta a tempo, il Crucial X6 500GB è disponibile su Amazon a soli 69,99 euro.