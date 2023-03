Crucial X6 da 4 TB: su Amazon maxi-sconto del 51% (risparmio di quasi 300€)

Si chiama Crucial X6, è uno dei migliori SSD in commercio e oggi è in grande offerta su Amazon. Stiamo parlando di un SSD esterno nella sua versione da 4 TB che solo per oggi passa da 543,99 euro a soli 266,99 euro grazie a uno sconto del 51% pari a un risparmio quasi 300 euro. Il prezzo finale è assurdo e uno dei più bassi di sempre per questo taglio di memoria.

Crucial X6 da 4 TB: caratteristiche principali

La memoria di storage pari a 4 TB è utile per archiviare tutti i file, video, foto importanti e altro ancora. La velocità di lettura fino a 800 MB/s: permette di trasferire file 3,8 volte più velocemente rispetto ai tradizionali dischi rigidi portatili. Il design ultracompatto, leggero e portatile funziona con tutti i dispositivi preferiti e, inoltre, è resistente a cadute da 2 metri, agli urti e alle temperature estreme.

Crucial X6 è il nuovo SSD di Micron, una unità trasportabile ultrasottile pensata per ampliare il perimetro dell'offerta del gruppo nel ramo delle unità a stato solido. È talmente compatto che si adatta tra le dita e pesa meno delle chiavi dell'auto.

