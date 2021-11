Crucial X8 2TB: tanto spazio con la velocità dell'NVMe

Lo spazio per l’archiviazione non ti basta mai, ma non sei disposto a rinunciare alle prestazioni elevate? Il Black Friday di Amazon ha una soluzione perfetta per te. Il Crucial X8 2TB offre un’enorme capienza per tutti i tuoi dati, con le prestazioni di un vero SSD NVMe per prestazioni senza confronti, al prezzo di soli 210 euro, un prezzo affare considerando cosa offre questo disco che raggiunge il minimo storico.

SSD portatile Crucial X8: caratteristiche tecniche

Uno dei punti di forza della proposta di Crucial è senza dubbio il design. Minimale, ma elegante, l’X8 ha un formato decisamente compatto e leggero, davvero semplice da trasportare. Il case è realizzato completamente in alluminio anodizzato che agevola la dissipazione del calore e gli conferisce una robustezza al top della categoria. L’SSD riesce a resistere a urti, temperature estreme e cadute da un’altezza fino a 2 metri. Si tratta di un prodotto eccellente, fornito direttamente da uno dei marchi leader nel settore delle memorie: Micron. Parliamo di un’unità rivolta soprattutto ai professionisti che necessitano dell’affidabilità più che di ogni altra cosa.

L’interfaccia che utilizza è inevitabilmente la USB 3.2 Type-C che consente velocità di lettura fino a 1050MB/s. Grazie al piccolo adattatore incluso nella confezione è possibile collegare il disco ad una porta Type-A ed è perfettamente retrocompatibile con gli standard precedenti. Naturalmente per ottenere le prestazioni massime possibili è indispensabili che la porta supporti il medesimo standard dell’SSD. Nel complesso una soluzione senza compromessi, ad un prezzo pari se non inferiore alle unità portatili SATA, ma con le prestazioni di un vero SSD PCIe.

Grazie allo sconto del 30%, il Crucial X8 2TB è disponibile su Amazon a soli 209,99 euro per un risparmio di ben 91 euro sul prezzo di listino, senza dubbio il best buy tra gli SSD portatili per questo Black Friday 2021.