Crypto Expo Dubai: Bybit è il miglior exchange 2022

Da poche ore si sono chiusi i battenti del Crypto Expo Dubai (CED) 2022, festeggiato con oltre 10 mila presenze ed un ampio parterre di relatori a comporre il palinsesto dell’evento. Il CED 2022 si è chiuso in particolare con un riconoscimento: il Best Crypto Exchange Award ha visto trionfare in questa edizione la Bybit Fintech Limited.

Bybit, miglior exchange 2022

L’originale promessa di Internet era quella di creare una condizione di parità per tutti. Quel che il Web3 e il Metaverso possono fare è restituire il potere agli individui

Con queste parole il CEO Bybit, Igneus Terrenus, ha introdotto al CED 2022 la propria visione e quella del suo gruppo, laddove con Bybit si è investito proprio per dare forza e valore alle criptovalute ed al mercato di riferimento. Tra gli aspetti più apprezzati di Bybit v’è stata l’assoluta affidabilità dell’exchange durante questi mesi, con un pubblico più che raddoppiato nel giro di appena metà anno ed un tempo complessivo di disservizio minore allo 0,01%.

Terrenus ha messo in campo anche un ulteriore teorema che per certi versi spariglia le carte rispetto alle accuse di scarsa sostenibilità che i mondi della blockchain e delle criptovalute devono continuamente subire. L’idea è quella per cui proprio la blockchain possa consentire una gestione nuova dei modelli basati sul “carbon credit”, affossando il Green Washing e certificando le azioni portate avanti per la sostenibilità (garantendone il valore, la commercializzazione ed il vantaggio competitivo).

Bybit è una piattaforma che consente l’investimento in criptovalute, NFT, derivati e staking. Il progetto vanta un’alta affidabilità ed una continua assistenza, inoltre consente un doppio accesso al sito con differenziazione nei servizi e nelle interfacce: sia che l’utente sia un newbie delle criptovalute, sia che ne sia un esperto, può trovare gli strumenti utili alle proprie esigenze e formulati in modo allineato con le competenze in dote.

Tra le novità della piattaforma si segnala l’iniziativa di supporto ai nuovi ApeCoin: gli $APE sono già disponibili sul marketplace con premi dedicati per chi porterà avanti i primi investimenti (20 mila USDT disponibili entro il 24 marzo).

