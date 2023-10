Cucina FACILE con la friggitrice ad aria 5,5L a soli 69€, vero affare

Se hai sempre avuto voglia di scoprire la magia dietro le friggitrici ad aria capiti nel posto giusto al momento giusto. Con questa magnifica Cecotec in cucina stai sicuro che non dovrai più impazzire tra pentole e stoviglie: metti tutto dentro e dai vita a veri e propri capolavori culinari.

Ovvio, è un forno ventilato in miniatura ma è comodo, semplice da usare e soprattutto consuma meno. Collegati su Amazon dove trovi questo modello da 5,5L a soli 69€. Lo sconto del 22% è un regalo a tutti gli effetti.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cecotec ti fa avere la friggitrice ad aria migliore: scoprila

Super compatta e semplice da utilizzare, la friggitrice ad aria di Cecotec è perfetta per qualunque cucina. Occupando poco spazio non è d’intralcio e soprattutto si fa utilizzare in mille modi diversi. Infatti al suo interno puoi fare di tutto e di più come primi piatti, secondi, contorni fino ad arrivare ai dolci.

Per gestire le varie impostazioni hai un display LED che non solo è touch ma è anche molto ampio. Per semplificare ancora di più l’utilizzo hai diverse modalità preimpostate come ad esempio quella per le patate e gli ortaggi, la carne, il pesce e così via.

Il cestello, come ti dicevo, ha una capienza da 5,5L che è perfetta se in casa siete in tanti così non devi fare più “infornate” ma bensì cucini tutto in una volta sola.

Si pulisce in lavastoviglie, non fa rumore e soprattutto non crea quell’odore di cucinato che alcune volte impregna la casa.

Cosa aspetti? Non hai un minuto da perdere se vuoi acquistare la tua friggitrice ad aria Cecotec. Collegati su Amazon e rendila tua ad appena 69€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.