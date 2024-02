Cuffie Anker Soundcore Q20i: alta qualità a soli 37€ su Amazon!

Siete alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth potenti, di buona qualità e soprattutto economiche? Allora dovreste correre su Amazon e approfittare dell’incredibile promozione a tempo riguardante le splendide cuffie Anker Soundcore Q20i il cui prezzo consigliato di 49,99 euro scende al suo minimo storico, ovvero 37,99 euro.

Cuffie Anker Soundcore Q20i: caratteristiche principali

Queste splendide cuffie presentano 2 microfoni interni e 2 esterni che collaborano per rilevare il rumore esterno e ridurlo efficacemente fino al 90%, come quello dei motori di aerei e automobili. Sono inoltre dotate di driver dinamici sovradimensionati da 40 mm che producono un suono dettagliato e ritmi incalzanti con la tecnologia BassUp. Sono anche compatibili con audio certificato ad alta risoluzione tramite il cavo AUX per dettagli ancora maggiori.

L’autonomia delle Anker Soundcore Q20i è davvero incredibile con 40 ore di durata della batteria con cancellazione attiva del rumore e 60 ore in modalità normale. Grazie, poi, alla ricarica rapida, in 5 minuti potrete avere 4 ore extra di riproduzione. Non manca la possibilità di connettere contemporaneamente due dispositivi grazie al Bluetooth 5.0 e passare istantaneamente da uno all’altro.

Cosa state aspettando? Correte su Amazon e acquistate le meravigliose cuffie Anker Soundcore Q20i al prezzo incredibile di soli 37,99 euro. Si tratta del loro minimo storico assoluto pertanto l’acquisto diventa obbligatorio. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.