Cuffie ASUS da gaming wireless: sconto PESANTISSIMO su Amazon

Le ASUS ROG Delta S Wireless sono delle cuffie pensate per il gaming, ma adatte a ogni genere di contenuto. Con connessione dual wireless 2.4GHz e Bluetooth 5.0, con cui passare al volo da un dispositivo all’altro, e una qualità audio da urlo oggi puoi acquistarle su Amazon a soli 119,90 euro invece di 209,90. Per delle cuffie di fascia alta è un prezzo super.

Le cuffie funzionano con esclusivi driver Essence firmati ASUS che, combinati con il design ermetico della camera, sono capaci di offrirti un suono davvero coinvolgente. A questo si aggiungono microfoni Beamforming AI con cancellazione del rumore gestite dall’intelligenza artificiale allo scopo di ridurre 500 milioni di tipologie diverse di rumori di fondo mentre comunichi con i tuoi amici.

Con una ricarica completa potrai ottenere fino a 25 ore di durata della batteria, ma basteranno soltanto 15 minuti per avere subito ben 3 ore di utilizzo. Dal design leggero con auricolari ergonomici a forma di D per un comfort duraturo, sono compatibili con PC, Mac, console e dispositivi mobile, risultando universali per ogni genere di utilizzo o piattaforma.

Approfitta dello sconto Amazon pari al 43% per acquistare le ASUS ROG Delta S Wireless a soli 119,90 euro invece di 209,90.