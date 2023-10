Cuffie ASUS ROG Delta S Wireless: OTTIMO SCONTO su Amazon (-20%)

Le cuffie da gaming ASUS ROG Delta S Wireless sono ora in offerta su Amazon a soli 132,99 euro invece di 166,18 euro, con uno sconto del 20%. Questa è un’occasione imperdibile per acquistare un prodotto di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente.

Cuffie ASUS ROG Delta S Wireless: le caratteristiche

Le ASUS ROG Delta S Wireless offrono una flessibilità senza precedenti grazie alle doppie opzioni di connessione: USB-C 2.4Ghz e Bluetooth. Questo significa che puoi godere di un’esperienza di gioco straordinaria su console, PC e dispositivi mobili, con la possibilità di passare rapidamente da una connessione all’altra in base alle tue esigenze.

Un vero giocatore non si ferma mai, ed è per questo che ASUS ha progettato le ROG Delta S per fornire fino a 25 ore di gioco continuo con una sola carica. E se la batteria si sta esaurendo, una ricarica rapida di soli 15 minuti ti consentirà di continuare a giocare per altre 3 ore. Con queste cuffie, non dovrai mai preoccuparti di interruzioni durante le tue sessioni di gioco più intense.

Le cuffie ASUS ROG Delta S Wireless sono dotate di driver ASUS Essence da 50 mm, abbinati alla tecnologia ROG Hyper-Grounding, che offre un audio coinvolgente e di alta qualità. L’esperienza sarà più immersiva che mai, permettendoti di percepire ogni dettaglio sonoro durante il gioco.

Giocare in team richiede una comunicazione chiara e cristallina. Le ROG Delta S sono dotate di un microfono ROG AI Beamforming con tecnologia Ai Noise Canceling, che elimina i rumori indesiderati per garantire che le tue comunicazioni siano sempre chiare. Ora puoi coordinarti con i tuoi compagni di squadra in modo efficiente e sconfiggere gli avversari senza problemi.

Con padiglioni ergonomici dal design a D e un peso di soli 318 grammi, queste cuffie offrono un comfort eccezionale anche durante le sessioni di gioco prolungate. Non dovrai preoccuparti di fastidio o affaticamento mentre cerchi la vittoria.

