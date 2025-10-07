 Cuffie Beats Solo 4: fino a 50 ore di musica in MAXI PROMO Prime (-44%)
Le cuffie wireless Beats Solo 4 assicurano qualità sonora e lunga durata della batteria: che sconto per i Prime Day.
Le cuffie wireless Beats Solo 4 assicurano qualità sonora e lunga durata della batteria: che sconto per i Prime Day.

Le cuffie wireless Beats Solo 4 sono tra le migliori proposte, in questa categoria, che puoi trovare oggi per la Festa delle Offerte Prime. Compatibili con Apple Android e con fino a 50 ore di autonomia puoi acquistarle al prezzo eccezionale di 129 euro invece di 229,95.

Cuffie fino a 50 ore

Le Beats Solo 4 ti sorprenderanno: a partire dalla loro architettura acustica personalizzata con driver aggiornati per offrirti un suono potente e bilanciato e con l’aggiunta dell‘audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa. Sarai circondato dalla musica, dal film, dalla serie TV o dal tuo videogioco preferito.

Beats Solo 4 - Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia - Nero opaco

Beats Solo 4 - Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia - Nero opaco

129,00 229,95€ -43,90%
Non rinuncerai nemmeno alla comodità perché il design ergonomico con archetto Flex‑grip e padiglioni regolabili assicura una vestibilità stabile e confortevole per tutto il giorno, arricchita da cuscinetti morbidissimi progettati per resistere nel tempo. Anche il peso è contenuto per non pesare troppo sulla testa.

Altra nota saliente è la batteria che raggiunge fino a 50 ore di ascolto continuo con 5 ore di riproduzione ottenibili con soli 10 minuti di ricarica. Inoltre, puoi utilizzarle via USB-C o cavo audio da 3.5mm per non dipendere dalla batteria e avere la massima qualità del suono in alta risoluzione con definizione lossless.

Universalmente compatibili con iOS e Android, sono perfette anche per le chiamate grazie ai microfoni integrati con isolamento vocale. A soli 129 euro sono un vero affare.

Pubblicato il 7 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
7 ott 2025
