Cuffie Bluetooth a soli €14,99: scegli tu il colore

Con oltre 200 recensioni positive e un voto medio pari a 4,8/5 stelle, queste cuffie Bluetooth sono tra i migliori affare di oggi su Amazon: allo sconto automatico del 60% si aggiunge la possibilità di abbattere ulteriormente il prezzo semplicemente attivando il coupon dedicato. La spesa crolla così a soli 14,99 euro, un esborso davvero irrisorio considerando le caratteristiche in dotazione.

Coupon Amazon: queste cuffie Bluetooth sono già tue

Con supporto allo standard Bt5.3 e allo stereo HiFi, assicurano fino a 40 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica con display LED che mostra il livello della batteria interna. Inoltre, la certificazione IPX7 le protegge da sudore e gocce di pioggia. Nessun problema per l’accoppiamento con smartphone o tablet Android e iOS. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

A livello tecnico, integrano un’unità da 13,4 millimetri e un chip di ultima generazione, per riprodurre bassi potenti, medi chiari e alti brillanti. Al prezzo finale di soli 14,99 euro sono un vero affare, da non lasciarsi sfuggire: attiva subito il coupon per approfittare del doppio sconto.

Come visibile in queste immagini, è possibile scegliere tra due colorazioni ovvero Blu e Nero. In entrambi i casi, Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime (in alternativa è possibile attivare il mese di prova senza spese): chi effettua subito l’ordine riceverà il prodotto direttamente a casa entro domani.

