Cuffie bluetooth 5.4 UGREEN: solo 18,84 euro con l'offerta a tempo Amazon

Le UGREEN HiTune S3 sono delle ottime cuffie bluetooth 5.4 che oggi puoi acquistare su Amazon in offerta a tempo a soli 18,84 euro invece di 28,99. Ideali per lo sport, ma anche per l’attività quotidiana, sono dotate di tecnologia di cancellazione del rumore e di una batteria che arriva fino a 30 ore.

Le cuffie sono progettate con design open-ear con clip che ti aiuterà ad ascoltare ogni brano con chiarezza, anche in mezzo al traffico. Pesano soltanto 5,3 grammi e sono dotate di driver da 12 mm per un suono potente e avvolgente, con bassi profondi e un’esperienza coinvolgente. La tecnologia ENC ti aiuterà ad avere chiamate sempre chiare, anche se stai correndo.

L’autonomia è da record con un massimo di 30 ore totali di riproduzione e solo 15 minuti di ricarica rapida per avere subito 2 ore di utilizzo. La porta USB-C rende la ricarica comoda e universale. Le cuffie sono infine impermeabili IPX5, quindi resistono a sudore, pioggia o schizzi d’acqua, e con il modulo bluetooth 5.4 rendono il collegamento al dispositivo veloce e stabile.

Le UGREEN HiTune S3 sono delle cuffie comode, potenti e ideali per lo sport: acquistale adesso a soli 18,84 euro invece di 28,99.