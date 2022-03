Cuffie Bluetooth in sconto, anche per il fitness

La primavera è iniziata, abbiamo finalmente messo un piede nella bella stagione: quale momento migliore per scegliere un dispositivo che ci consentirà di portare sempre con noi la nostra musica preferita o di ascoltare i podcast ovunque, anche per strada o in mezzo agli altri? Qui è dove ti segnaliamo i migliori sconti Amazon disponibili oggi su cuffie e auricolari Bluetooth, adatti anche per il fitness. Per uno dei prodotti elencati, la riduzione di prezzo arriva al 50%.

Musica e podcast ovunque: Cuffie e auricolari Bluetooth in offerta

Partiamo da JBL Tune500 BT, un modello on-ear compatibile con Siri e Assistente Google per l’interazione tramite comandi vocali. La batteria interna, con sistema di ricarica rapida, garantisce fino a 16 ore di autonomia. Oggi trovi le cuffie in sconto del 42%.

Passando agli auricolari, il modello GAMURRY F1 ha la certificazione IPX5 che li rende impermeabili, anche durante il fitness e le sessioni di allenamento. Assicurano il pieno supporto ad Android e iOS così come a computer e tablet di ogni tipo. La ricarica avviene in modo rapido tramite cavo USB-C. Sono in sconto del 15%.

Un’ottima alternativa è quella rappresentata da HOMSCAM T13 con controlli touch sui lati, connettività Bluetooth 5.1 e LED che indica il livello di autonomia residua. La qualità del comparto audio è testimoniata dalla presenza di un diaframma vibrante da 7,2 mm. In questo caso, lo sconto arriva al 50%.

Se invece stai cercando una cassa wireless, dai uno sguardo alla potentissima JBL Charge 5 disponibile oggi su Amazon con un doppio sconto (-15% e -7,50 euro).

