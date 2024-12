Cuffie bluetooth con 60 ore di musica a 29 euro: offertona Amazon

Tra gli ultimi regali di Natale puoi inserire queste cuffie bluetooth del marchio Soundcore: sono potenti, offrono la cancellazione attiva del rumore, fino a 60 ore di batteria e soprattutto con lo sconto Amazon costano pochissimo. Oggi puoi acquistarle a soli 29,69 euro invece di 49,99, con disponibilità immediata e spedizione Prime.

Soundcore by Anker Q20i: le caratteristiche delle cuffie

Le cuffie in questione hanno tutto quello che serve per un’esperienza sonora coinvolgente e di qualità anche quando ti trovi in giro.

Grazie alla cancellazione attiva del rumore ibrida potrai ridurre fino al 90% il rumore esterno così da poterti concentrare soltanto sulla tua musica. La modalità è disattivabile quando vuoi nei casi in cui avrai bisogno di essere consapevole dell’ambiente circostante.

L’audio ricco e dettagliato è donato dalla dotazione di driver da 40mm e alla tecnologia BassUp: inoltre, la batteria dura davvero a lungo e arriva fino a 40 ore con la cancellazione del rumore attiva e addirittura a 60 nel caso tu scelga di disattivare questa funzione. In ogni caso, con 5 minuti di ricarica potrai avere fino a 4 ore extra di autonomia.

Dotate di connettività Bluetooth 5.0, supportano la doppia connessione, questo significa che puoi passare tra due dispositivi diversi senza problemi. Il suono è infine totalmente personalizzabile grazie ai 22 preset di equalizzazione e a modalità speciali da utilizzare come vuoi tramite l’app per smartphone.

Cuffie comode, eleganti e ricche di funzionalità e il prezzo è incredibilmente basso: acquistale adesso a soli 29,69 euro invece di 49,99.