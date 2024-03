Cuffie bluetooth con 60 ORE DI MUSICA in MEGA SCONTO (-60%)

Nel segno del 60 queste cuffie bluetooth di cui stiamo per parlarti. Da una parte hai un clamoroso sconto del 60% che ti permette di pagarle soltanto 19,99 euro invece di 49,99. Dall’altra, oltre a numerose altre caratteristiche, puoi contare su un’autonomia combinata tra case di ricarica e cuffie stesse di ben 60 ore. Un prodotto incredibile venduto ad un prezzo semplicemente assurdo.

Cuffie bluetooth: un super sconto per un super prodotto

La caratteristica che risalta maggiormente di queste cuffie è appunto l’incredibile autonomia di 60 ore: la capacità della batteria ti permette di goderti fino a 10 ore di utilizzo continuo con una singola carica, mentre la custodia di ricarica ti permetterà di ricaricare le cuffie fino a 5 volte.

L’indicatore LED digitale fornisce una chiara visualizzazione dell’energia rimanente nella custodia di ricarica, garantendo di non rimanere mai senza musica quando sei in movimento.

Non resterai deluso nemmeno dal punto di vista delle prestazioni, perché queste cuffie sono dotate di diaframmi in grafene da 14,5 mm per mantenere un audio chiaro e bilanciato, con bassi migliorati fino all’85%. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, la connessione è estremamente stabile e veloce, senza perdite di segnale o interruzioni della musica, e sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi.

Non solo audio, ma anche un’ottima esperienza di chiamata grazie ad una tecnologia di cancellazione del rumore di interfono con 4 microfoni integrati che filtra efficacemente il 90% dei rumori esterni. Infine, con un design ergonomico e impermeabile IPX7 le cuffie assicurano una vestibilità comoda e sicura durante qualsiasi attività fisica.

Il prezzo in offerta è di soli 19,99 euro: ci stai anche pensando?