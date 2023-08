Cuffie Bluetooth in doppio SCONTO A TEMPO: le paghi pochissimo

Le cuffie bluetooth Blackview Airbuds 4 sono qui per offrirti un’esperienza sonora straordinaria e un comfort senza pari, il tutto a soli 15,19 euro grazie al coupon da applicare in pagina. Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo ascolto.

Le cuffie Blackview Airbuds 4 sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.3 avanzata, che garantisce una connessione più veloce e stabile. Niente più perdite di segnale fastidiose o interruzioni durante l’ascolto dei tuoi brani preferiti. E cosa ancora più sorprendente, non è necessario nemmeno estrarre gli auricolari dalla custodia per la prima connessione. Basta aprire la scatola di ricarica e saranno pronti a connettersi al tuo telefono cellulare tramite Bluetooth.

Cuffie bluetooth in offerta: ti sorprenderanno

Se sei un appassionato di qualità audio, le cuffie Blackview Airbuds 4 ti regaleranno un suono HIFI stereo di alta definizione. Con altoparlanti da 13 mm e un diaframma composito a tre strati, potrai goderti ogni dettaglio delle tue canzoni preferite come mai prima d’ora. Inoltre, grazie alla cancellazione del rumore microfonico ENC, le tue chiamate saranno chiare e nitide, senza distrazioni da rumori di fondo indesiderati.

Il comfort durante l’uso è garantito dai materiali di alta qualità e dalla progettazione intelligente delle cuffie. Gli inserti in silicone di tre diverse dimensioni assicurano una vestibilità perfetta senza affaticamento o dolore anche dopo un uso prolungato. E grazie al controllo smart touch, puoi gestire la tua musica e le chiamate con facilità: metti in pausa la riproduzione, cambia traccia, regola il volume e molto altro ancora con un semplice tocco.

La batteria di lunga durata delle cuffie ti accompagnerà durante tutta la giornata. Con un’autonomia fino a 8 ore con una singola carica e la possibilità di ricaricare fino a 5 volte dalla scatola inclusa, potrai ascoltare la tua musica preferita per un totale di 36 ore. E con la ricarica rapida tramite cavo Type-C, non dovrai aspettare a lungo per tornare a goderti la tua playlist.

Le Blackview Airbuds 4 non temono nemmeno l’acqua, grazie alla certificazione IPX7 impermeabile. Che tu sia in palestra, sotto la pioggia o in situazioni di umidità, queste cuffie sono pronte a resistere. E non importa quale dispositivo smart utilizzi, le cuffie sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi Bluetooth, da iPhone a smartphone Android, da PC a Mac.

Non perdere questa incredibile offerta a tempo limitato e acquista le cuffie bluetooth Blackview Airbuds 4 su Amazon a soli 15,19 euro grazie al coupon da applicare in pagina. Porta la tua esperienza di ascolto al livello successivo, con suono di alta qualità, comfort duraturo e la libertà di muoverti senza cavi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.