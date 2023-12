Cuffie Bluetooth Philips con tasto Bass Boost a soli 29€ su Amazon

Vuoi un suono deciso, ricco di bassi? Allora acquista subito le Cuffie Bluetooth Philips a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Dotate di tasto Bass Boost, sono in grado di regalarti emozioni potenti durante l’ascolto. Comode da indossare, le morbide spugne avvolgono l’orecchio per assicurarti un audio coinvolgente e immersivo. Richiudibili, le porti sempre con te. Con Amazon la consegna è gratuita se sei un cliente Prime.

Cuffie Bluetooth Philips: il lusso a prezzo da outlet

Scegli le Cuffie Bluetooth Philips con tasto Bass Boos per ascoltare la tua musica preferita, film e serie TV. Estremamente portatili, le indossi e utilizzi per tantissimo tempo. Infatti, con una ricarica, la batteria assicura fino a 29 ore di riproduzione. Dotate anche di tasto multifunzione, puoi gestire comodamente sia la musica che le chiamate. Scopri il potente driver Neodym 32 mm per un suono forte e sostenuto.

Acquistale ora a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Questa super offerta è un’esclusiva Prime. Quindi, se ancora non ti sei iscritto, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.